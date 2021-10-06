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【疫市營商】玩具車文化漸流行　1:64玩具車銷售增長強勁

商業 10:30 2021/10/06

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香港玩車文化漸盛行，其中以1:64比例模型車銷售增長最為強勁。（POP Race提供圖片）

近年，玩具模型車文化漸流行，香港湧現不少新的模型車品牌 。有品牌指出，雖然零售市場的銷售變化少，但批發生意增長顯注，增幅平均達1至５成，尤以1:64比例模型車銷售增長最為強勁。

【疫市營商】朱古力代工生產商倡增附加價值　面對順逆境也不受影響（有片）

以批發業務為主的模型車品牌POP Race負責人吳先生表示，近年在香港及東南亞市場， 1:64比例模型車銷售增長強勁，雖然近２年受疫情影響，但整體訂單只輕微減１成多，但日本市場對1:64比例車款訂單明顯增長，他相信模型車市場，未來發展趨勢平穩。

不過，吳提到，市場競爭加劇，因愈來愈多細品牌加入市場。有見及此，除了1:64比例模型車外，該品牌亦逐漸開發其他比例車款，包括1:18及1:12款式。他透露，有關比例模型車在歐美及中國國內市場反應理想，如早前推出了一款售價介乎6000至7000元的1:12比例車款，亦已售出了300多部。

批發增長比零售快

Tarmac Works創辦人鄺天佑表示，香港鄰近內地，玩具車發貨速度較快。而收藏玩具車以成人購買為主，他們每款玩具車較常「買多幾部」，以將玩具車轉售至其他人。故在二手市場支撐下，零售生意在疫情前後的變化也不大。

鄺又指，雖然零售市場的銷售變化少，但批發的銷售額增長4成至5成，帶動整體銷售額按年增長15%至18%。他解釋，因為疫情令他有更多時間研究新方案，與其他合作夥伴合作，因此帶動生意。

【疫市營商】咖啡文化普及　家用咖啡機疫下銷售增2成

時代神話集團總經理陳滿鉅表示，今年第三季的銷售較第一季增長10%至15%。他解釋，由於B2B（商業對商業）的生意較佳，從而帶動銷售出現增長。加上8月後消費券帶動零售銷售，讓去年聖誕開始下跌的生意漸回復。

線上銷售盛行，陳又指，網店銷售在去年疫情嚴峻時達至最高峰，惟近來已有回落的趨勢，銷售額更按年下跌3成。不過，網店的消費指定金額免運費服務仍持續，故目前每張訂單的金額，維持300至500元。未來他將擴大本地的零售銷售點，以及擴展海外市場，以求增加銷售。

本地文化特色的模型車款有前景

拓意香港雖以中國零售市場業務為主，其負責人陳文超指，香港市場銷售反應亦不俗，今年６月起銷情比預期增１成。他留意到，雖然目前仍以介乎60至150元的C、B級車款較為暢銷，但150元以上的A級車款亦不乏客源，而香港市場消費者偏好於與生活題材掛鉤的車款，故品牌亦推出更多聯乘，或具本地文化特色的模型車款，以吸引消費。

具本地文化特色的模型車款受追捧。（拓意香港官網圖片）

記者: 蘇穎琪、馬意文

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