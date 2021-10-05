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【內房危機】惠譽降花樣年評級至「限制性違約」、與「違約」僅一步之遙　標普亦降級至「選擇性違約」（第二版）

股市 19:10 2021/10/05

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【內房危機】惠譽降花樣年評級至「限制性違約」　與「違約」僅一步之遙

惠譽近日連番降內房股評級，繼周二早上降低新力控股 （02103） 評級後，傍晚再降花樣 （01777） 評級。惠譽將花樣年長期外幣發行人評級降至「限制性違約（RD）」，僅較「違約（D）」高一級，以反映花樣年未能償還10月4日到期的2.06億美元票據。惠譽同時降低花樣年高級無抵押貸款評級及美元債券評級，由CCC-下調至C。

標普料新力最終會出售資產還債，詳見【下一頁】

標準普爾亦將花樣年長期發行人信貸評級，由「CCC」降至「選擇性違約（SD）」。標普指，截至6月底，花樣年聲稱有271億元人民幣的非限制性現金，當中約100億元人民幣由控股公司持有，但隨融資市場環境惡化，花樣年或將現金用於償還其他債務，同時出售資產的速度較預期為慢。

花樣年周一晚發通告，指尚未償還本金2.06億美元（16億港元）的票據，公司強調「絕不放棄或推卸責任，努力償付公司債務」。花樣年自9月29日起開始停牌。

（第二版加入標普降級）

更多【內房危機】消息    

相關文章：【花樣年1777】碧桂園服務跌近3%　未收花樣年7億人幣到期欠款、已質押目標股份

相關文章：【花樣年1777】「曾慶紅侄女」掌舵　花樣年：未還到期票據金額約16億元、「絕不放棄責任」（第二版）

 

港股 傳統經濟股 花樣年控股（01777） 惠譽 債券 停牌 新力控股（02103）
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