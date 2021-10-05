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【電子消費券情報】AlipayHK：國慶3日假期交易總額按年飆升近750% 約2.5萬人於派發首日用完所有電子消費券

理財智慧 19:04 2021/10/05

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第二期電子消費券經已於10月1日派發，各大商場都互相出招吸客，適逢國慶三日假期以及AlipayHK聯同商戶所推出的多重優惠，AlipayHK總交易金額較去年國慶連中秋假期首3日急升近750%，更有約2.5萬AlipayHK用戶已在10月1日當日用完5000元電子消費券。

第二期電子消費券派發 商場迫滿人群旺丁旺財 邊三類商戶生意最強勁? 【下一頁

截至10月3日經已有超過300萬張商戶優惠券被用戶領取，其中AEON、agnès b.、HKTVmall、友和等熱門優惠更在10月1日首日短時間內被領取完畢。

【電子消費券情報】利園推「秋日購物尊貴獎賞」推出多個消費回贈 更有機會享有7,000元電子優惠券 【下一頁

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不過，AlipayHK亦會陸續推出不同行業的「AlipayHK勁賞消費Week」，美妝行業率先加入，由9月29日至10月12日推出「AlipayHK勁賞消費Beauty Week」，集合15個美妝品牌送出過萬元皇牌優惠券，當中包括法國嬌蘭殿級蜂皇系列套裝69折、L'Occitane 滿港幣500減50優惠券、SHISEIDO雙效緊致亮白精華組合53折等。每日中午12點更限量送出60元美妝禮券，只限兩週。

 

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責任編輯：羅浩濂

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