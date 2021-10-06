【移民澳洲】滯外畢業生簽證限期或延長 涉近1.4萬人

澳洲政府早前宣布延長香港畢業生和技術簽證5年，為香港人申請永久居留移民澳洲提供途徑，澳洲移民政策成港人關注焦點。受澳洲疫情旅遊限制影響，過萬名臨時畢業生簽證持有人滯留海外。澳洲媒體有報道，當局或延長畢業生簽證限期。

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受疫情影響，澳洲政府早前已容許身在海外的留學生，申請畢業生簽證，但未有提及此前已經取得簽證，卻滯留海外的畢業生簽證持有人安排。移民部長霍克（Alex Hawke）出席網上記者會時表示，政府「非常清楚」問題存在，試圖為所有簽證安排提供更寬鬆的處理，希望民眾善用。

霍克指部分滯留人士或希望獲得退款、延長簽證期限，甚至改變計劃等，當局正制定計劃迎合不同需要。他透露正與教育部緊密合作，強調畢業生簽證持有人對澳洲貢獻甚多，當局需謹慎考慮隔離檢疫政策安排。

聯邦內政部數據顯示，目前有近1.4萬名臨時畢業生簽證持有人身在海外。

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澳洲綠黨9月23日引入法案提議，延長臨時畢業生簽證期限，並重新批出簽證。澳洲特別廣播服務公司（SBS）引述綠黨參議員麥金（Nick McKim），法案將根據簽證持有人滯留海外時間，延長簽證期限。

臨時畢業生簽證專為完成最少2年澳洲大專課程留學生而設，可以讓畢業生在澳洲繼續居留1年半至4年不等，而澳洲政府早前宣布港人此類簽證期限可延至5年，期間允許持有人在澳洲工作或繼續進修。但目前滯留海外的簽證持有人無法延長、凍結期限或再次申請簽證。

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責任編輯：李俊儀