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【周末好去處】Ocean PopWalk舉行《秋意‧逸閒之旅》 設有多個活動 3米高鳥籠設計成打卡位

理財智慧 18:31 2021/10/05

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Ocean PopWalk海天晉滙於10月舉行《Ocean PopWalk 海天晉滙 秋意‧逸閒之旅》，設有多個活動，當中包括秋意‧逸閒》光影裝置和《毛孩秋逸遊》打卡裝置，《愛寵‧愛自然及香港水底世界》展出逾 30 多幅攝影作品。而10月6日至10日舉行更有《秋日光影市集》售賣手作和寵物零食，同場亦設有《秋日啤酒試飲及小食換領》，多間Ocean PopWalk新食店提供免費指定飲品及小食，顧客可憑即日消費換領。

【周末好去處】首屆 DIGITAL ART FAIR ASIA 登陸中環 展出200件數位及NFT作品 各個打卡位一覽 【下一頁

《秋意‧逸閒》設多個立體光影裝置打卡，3米高鳥籠設計更成打卡位。同場《毛孩秋逸遊》另設迷你版寵物打卡裝置，讓主子亦可拍照。市集期間，長廊更設有多個大型遊戲及夜光搖搖板等多個人寵遊樂設施，讓市民盡情玩樂。

【周末好去處】12大打卡點逐一細看！FriendsWithYou充氣裝置進駐西九文化區藝術公園兼大玩AR體驗 【下一頁

同場特設《秋日啤酒試飲及小食換領》，只需憑PopWalk天晉滙各期商場任何即日電子消費單據，即可免費換領多間場內新食店提供的期間指定飲品或小食1份，當中包括Das Bier – 德國啤酒 (250ml) 及德國腸combo、Griddy’s - 迷你Waffle 1份、KATACHI BAR & KUSHIYAKI – 無酒精特飲1杯 (Sour Apple Frozen & Cranberry Sangria)/吉列炸物1份，或花斑茶社半價茶飲券換領等，每日名額有限，先到先得，換完即止。

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《Ocean PopWalk 海天晉滙 秋意‧逸閒之旅》詳情

日期：由即日起至10月31日

時間：10am - 10pm

地點﹕將軍澳Ocean PopWalk 海天晉滙

 

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責任編輯：羅浩濂

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