【玖龍紙業2689】玖龍紙業削股本溢價　料撥28億人幣至賬盈餘

▲ 【玖龍紙業2689】玖龍紙業削股本溢價 料28億人幣將撥入盈餘賬

玖龍紙業 （02689） 宣布，計劃削減股份溢價的進賬額28億元（人民幣，下同），並將由此產生的進賬額撥入繳入盈餘賬，但需於股東週年大會上通過特別決議案批准削減股份溢價。玖龍紙業提到，今年6月30日的股份溢價賬的進賬額為38.85億元。

玖龍紙業稱，削減股份溢價產生的進賬額撥入繳入盈餘賬將會增加繳入盈餘賬的金額，並給予公司更大的靈活性，認為符合公司及股東的整體利益。

玖龍紙業指出，受公司法下的限制，除有限情況，例如繳足將發行予股東作為繳足紅股的公司未發行股份外，股份溢價賬的進賬資金一般不可分派予股東；另一方面，公司可按董事會認為適當及公司法所允許的方式，較廣泛地應用繳入盈餘賬的進賬額，包括但不限於向股東派付股息或作出分派，惟以公司在派付時或之後將不會無法解除其到期之負債，且公司資產的可變現價值於自繳入盈餘賬派付有關股息或作出分派後將不會少於其負債為限。

削股本溢價小知識

簡單來說，「削股本溢價」即是將高於股票面值的部分金額撥入資產負債表，從而產生進帳，但只屬會計入賬手法，並不會有實際資金流入公司。不過，由於公司可以擴大入賬盈利或減輕虧損，或因此帶動可分派儲備、有助日後派息。

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編輯：李哲毅