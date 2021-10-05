【離職潮】拒採取混合上班模式　太空探索公司藍色起源爆離職潮

▲ 亞馬遜（Amazon）創辦人Jeff Bezos的太空探索公司藍色起源（Blue Origin），最近被爆員工流動率節節攀升，主因竟是身為行政總裁的Bob Smith無視眾多員工對採取混合上班模式的建議，規定工作人員必須回到辦公室上班，因此引爆離職潮。（法新社圖片）

新冠疫情改變了不少行業的工作模式，美國多間公司選擇在疫情緩和後仍採用更靈活的混合上班模式。但亞馬遜（Amazon）創辦人Jeff Bezos的太空探索公司藍色起源（Blue Origin），最近被爆員工流動率節節攀升，主因竟是身為行政總裁的Bob Smith無視眾多員工對採取混合上班模式的建議，規定工作人員必須回到辦公室上班，因此引爆離職潮。

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據CNBC報道，藍色起源有近4,000名在職員工，今年的員工離職率已突破20%，代表今年離職人數已達到數百人，遠高於往年平均的8%至9%。按照藍色起源發言人提供的數據，該企過去的全年離職率從未超過12.7%。

藍色起源在今年大力推動員工回復辦公室工作的模式，有數百名員工因此簽署請願書，希望公司至少能採取混合上班模式，但Bob Smith仍要求全部員工須在9月前重返辦公室。報道指出，為推動員工回辦公室工作，Bob Smith在5月啟動「綠點」新冠疫苗接種聲明計畫，已接種疫苗者可在識別證上貼上綠色貼紙。

由於航天工業的競爭十分激烈，外媒相信人才流失會引起藍色起源巨大的隱憂。此外，由於其總部設在華盛頓州肯特市的西雅圖郊區，這代表本來已十分搶手的工程師可以隨時在附近的其他企業找到高薪工作。該企有員工表示，離職潮已拖慢藍源多項計畫的進度，且藍色起源培訓新的人手須費時半年至一年。

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責任編輯：李智美