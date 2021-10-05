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【異動板塊】 油價再破頂 中石油為今日最強藍籌

股樓投資 18:18 2021/10/05

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油價持續破頂，紐約期油一度升至每桶78.38美元，創2014年以來新高；布蘭特期油本周亦再度升穿80美元水平。油價衝高，石油股有追捧，「三桶油」中，中石油（00857）為今日（5日）表現最佳藍籌，升7.6%，報3.97元；中海油（00883）及中石化（00386）分別升2.5%及2.4%。

【濠賭股】 澳門新增一宗陽性個案 入境珠海免隔離安排急煞停【見下頁

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近日原油價格上漲，主是是石油輸出國組織（OPEC）及其同盟國，維持逐漸增產的策略不變，未採取額外增產行動紓緩供應緊張。早前美國EIA公布，原油庫存截至9月17日下降至近3年來新低位，至4.14億桶。

同場加映﹕【iM會客室】24000失而復得 哪板塊可安心持有？

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記者：郭秀慧

經濟 石油 石油輸出國組織 板塊 布蘭特期油 紐約期油
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