【電動車】內地國慶假高速公路排隊4小時充電　三大新勢力如何回應？

中國內地正放十一國慶長假，隨內地電動車等新能源汽車普及，不少內地旅客以電動車自駕途，卻爆出電動車充電基建超出負荷。內地媒體報道，有新能源車車主在高速公路充電站，排4小時隊只為充1小時電，等候期間擔心被插隊，連洗手間都不敢去，令原本只需要8小時的車程，最終用上16小時。

對於新能源汽車數量大增，充電設備卻不足，內地電動車新三勢力、包括本港上市的小鵬 （09868） 和理想 （02015） 都有回應內媒查詢，小鵬客服建議出遊時，備有便攜式充電槍；理想則建議使用加油模式，而蔚來（美：NIO）就直言暫時沒有解決方法。

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據央視財經報道，一名從深圳去湖南的新能源汽車車主在途中需要充電，到充電站發現有20多輛車正在排隊，最後花了4小時排隊，為汽車充1小時電，為車程額外增加近6小時。等候途中她更勸走了排在她車後的車主，期間因擔心被插隊也不敢去洗手間。有網友說和朋友開車一起出發，自己已經回到家，朋友還在高速公路排隊等充電。

另外，內地網上流傳廣東一個電動車充電站，有人為充電栓而大打出手；有駕駛新能源汽車的一家人遇到塞車，考慮電力問題不敢開冷氣，一家大小「落車」坐在路邊乘涼和休息。

內地各間車企新能源汽車銷售屢創新高，不過充電配套卻遠遠不足。內地電動車品牌蔚來客服回應指，收到許多用家反映國慶期間難充電，但目前沒有解決方法。因高速公路的充電站和設備均屬國家電網，只有換電站屬於車企，而蔚來要布局城市換電站，相信經過今次事件，未來會加大布局高速公路換電站。

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記者：林淑如