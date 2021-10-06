【Bitcoin】比特幣續升曾逼近5.2萬美元　較7月低位反彈逾6成（第二版）

▲ Bitcoin比特幣價格再衝高，升穿5萬美元

比特幣價格再衝高，最新報51,560美元，升穿5.1萬美元。根據coindesk數據，過去24小時，比特幣曾高見51,895美元，逼近5.2萬美元。比特幣昨日重上5萬美元，為薩爾瓦多將比特幣合化法以來首次。另外，以太幣亦升逾3%，最新報3500美元。

根據數碼資產管理CoinShares周一數據，加密貨幣投資產品和基金連續第七周錄得淨流入，上周流入規模達9020萬美元。累計7周流入資金的總規模達3.9億美元。

中國此前打擊加密貨幣挖礦，引發加密貨幣5月份崩盤。其後比特幣持續緩慢回升，其價格較7月低點已上漲逾60%。



根據Arcane Research的一份報告，隨著最新的上漲，比特幣已突破兩個關鍵阻力位，目前處於兩個月整固區間的上軌。報告稱，比特幣在45,000美元一線徘徊一段時間後終於向上突破，這意味著46,000美元至48,000美元的區間是一個強大的支撐位，比特幣可能會在該區域停留一段時間。



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