【MPF】9月近全線強積金基金見紅、人均蝕7100元　積金局：切忌捕捉短期市況

▲ 9月近全線強積金基金見紅、人均蝕7100元 積金局：切忌捕捉短期市況

理柏公布9月強積金（MPF）投資表現數據，整體虧損2.6%。9月份，除日股以外，全線強積金基金的月度回報均見紅，其中以A股、港股及其他股票的強積金基金表現最差，分別虧損4.5%至4.7%不等。單計9月份，強積金回報人均虧損約7,099元。

截至今年6月底止，強積金計劃成員454.3萬人及總資產淨值1.22萬億元，推算至9月份最新人均強積金淨資產值已降至26.18萬元。

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期內，日股基金是唯一錄得正回報的基金，單月回報3.57%。餘下的強積金基金種類全數見紅，表現最差的11種基金均由股票基金包辦。港股單月回報跌4.52%，中國股票及大中華股票基金分別虧損4.5%及4.25%。

第3季強積金回報負4% 人均蝕約萬元

若以第3季計，強積金整體回報跌3.98%，人均蝕約10,702元。

積金局主動回應9月強積金表現時表示，留意到股市的負面情緒，但強積金投資長達3、40年，期間無可避免經歷不同的經濟周期，籲計劃成員毋須過分擔心短期市場波動，切忌試圖捕捉市況。

若以強積金基金計劃區分，9月以東亞的日股基金表現最好，回報達4.31%，其次是宏利日股基金回報3.23%，以及中銀保誠日股基金，回報3.18%。表現最差的強積金計劃則是宏利歐股基金，單月跌7.58%。

積金局續指，計劃成員應定期審視強積金投資組合，並根據個人的投資目標和風險承受能力等因素作出相應調整。

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