【大行點睇】滙豐指第三季寫字樓租金按季回升　睇好太地在內3股

滙豐研究發表報告，指本港中環核心區域的寫字樓第三季租金錄按季增0.6%，扭轉2019年第二季起下跌趨勢，相信未來將有持續復甦，預期下半年該區的租金錄3%升幅，明年錄10%。



該行認為，因應本港經濟復甦，寫字樓租賃需求已逐漸回復，相信目前市場趨勢將「重回中環化」。由於中區與其他區的租金差距開始縮小，企業可能尋求有質素的寫字樓。而過去數月，中環區的寫字樓租務亦見回升。



該行指，從風險回報看，寫字樓收租股更見吸引，特別是在租賃需求回升的情況下，看好置地和太古地產(01972) ，認為兩者的估值吸引，但股價短期內會因政策不清晰而較波動，至於零售銷售方面，相信未來6至12個月將維持增長，但商場收租股估值較不吸引，因大部份的利好已在現價反映，不過看好領展(00823) ，認為可分派收入增長動力受本地零售市場回復和新收購支持。

滙豐對3股評級及目標價：

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