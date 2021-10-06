【App Store】蘋果恢復舉報程式詐騙功能　增聘調查員加強審查

▲ 蘋果近日終於在App Store恢復在多年前刪除的「報告問題」選項，用戶現時可在目錄下直接舉報涉及詐騙的程式。

蘋果（Apple）近年極其重視程式（App）安全性，更積極在其商店服務App Store中打擊詐騙程式。除了更新政策，蘋果近日更在App Store上推出「Report a scam or fraud」（舉報詐騙或虛假程式）選項，讓用戶可以舉報有問題的應用程式，同時增聘調查員，加強審查欺詐性應用程式及其開發人員。

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據The Verge報道指，一直關注網絡詐騙個案的FlickType創辦人Kosta Eleftheriou在Twitter上發文指出，蘋果近日終於在App Store恢復在多年前刪除的「報告問題」選項，用戶現時可在目錄下直接舉報涉及詐騙的程式。

報道提到，過往用家若要舉報涉嫌詐騙的程式，用家必須在App Store中應用程式及遊戲選項最底部，轉到重新登錄的網站。但用家在該網站也只可以選擇「報告可疑活動」、「報告質量問題」、「申請退款」或「查找我的內容」中進行選擇。若選擇「報告可疑活動」，就只會跳到Apple Support，並未能明確地向蘋果舉報詐騙方式；而真的被受騙付款的用戶，就只能選擇「報告質量問題」，同樣並非用作舉報。

據悉，以往蘋果只有500名員工擔任程式審核員，因此蘋果於上月8日開始招聘「ASI 調查員」去調查詐騙程式。但相比之Facebook有1.5萬名和Google有2萬名員工進行審核，其舉報成效仍受到外界質疑。

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責任編輯﹕黃顯晴