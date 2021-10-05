【姜濤效應】滙豐上半年千禧世代客戶大增30% 推針對年輕人投資計劃 每月只需 25 港元

愈來愈多年輕人對理財的意識提高，據滙豐的數據，該行今年上半年的千禧世代新客戶數量比去年同期增長超過 30%。為鼓勵千禧世代客戶及早累積財富，滙豐進一步提升其數碼投資方案，並推出一系列新數碼投資服務，包括免佣金股票投資收費計畫、理財達人及升級版基金投資平台。



滙豐銀行表示，千禧世代客戶為滙豐亞洲財富策略的重要一環，該行於去年10月底，推出綜合理財戶口「滙豐 One」，在免費基本銀行服務的基礎上，結合全面提升的多元化服務，滿足客戶日常理財、旅遊、環球銀行服務、投資、保險、信用卡及貸款、自動轉賬薪金，以及強積金需要。今年第二季亦推出的投資教育及推廣活動「投資 A0」，並邀請人氣男團MIRROR成員姜濤及ERROR代言，成功提升年輕客戶人數。在香港，滙豐上半年的千禧世代新客戶數量比去年同期增長超過 30%，佔銀行今年上半年新客戶總數近半。

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滙豐財富管理及個人銀 行業務香港區客 戶財富管理主管安博哲 （Sami Abouzahr）表示，滙豐致力協助精通數碼科技的年輕客戶踏出理財之旅的重要一步。因此集團推出一系列簡便及可負擔的投資理財方案，滿足他們的銀行和投資需要。

為支持年輕客戶的獨有需要，滙豐推出三項數碼服務及產品，包括全新「滙豐 Trade25」、「滙豐理財達人」和升級版「FlexInvest 靈活智投」。其中滙豐 Trade25是專為 18 至 25 歲年輕投資者而設的免佣金交易投資收費計劃，每月只需25港元，客戶即可透過HSBC HK Easy Invest app 使用服務，包括享有 0 股票佣金及 0 平台服務費，每月可買賣交易額250,000港元內的港股、美股和中國 A 股、免費瀏覽理財教育資料庫 Trade25學院，升級股票投資知識，客戶可使用「在線通訊」或「線上對話」功能聯絡「理財達人」，亦可以預約「ChatnChill Bar」，透過 Zoom 網上一對一會面，了解更多與投資及個人財務的相關資訊；同時也會定期舉辦主題理財訓練營，與年輕的千禧世代客戶分享財務策劃及理財的相關知識。

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至於「FlexInvest 靈活智投」，昆一個靈活及可負擔的投資平台，FlexInvest 靈活智投致力協助新手投資者分散其股票以外的投資組合。年輕客戶只需 100 港元，即可以開始他們的基金投資，香港滙豐流動理財應用程式的用戶均可使用 FlexInvest 靈活智投，他們現在更可以透過新推出的簡單「入門之旅」，透過手機輕鬆設定首選基金及建立投資組合。自 2020 年 1 月推出以來，FlexInvest 靈活智投深受客戶歡迎，至今已錄得逾11 萬宗交易。截至今年 9 月為止，基金的資產規模亦比去年年底增長 103%。



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記者：陳詠妍