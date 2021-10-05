【大行點睇】大和睇好本土及國際旅遊復甦　推薦4大股份

大和發表報告，認為國慶長假期和中國重開國際旅遊，將會是航空業的兩個主要催化劑，航空股估值年初至今持續受壓，提供了吸引的風險回報機遇，該行推薦4大股份，全部予「買入」評級。



另外，大和預期中國國航(00753) 、東方航空(00670)和南方航空(01055) 只會在國際航空限制恢復後才能受惠，評級分別為「買入」、「跑贏大市」和「持有」。



大和預計，今年國慶假期日均航班數量將會是繼農曆新年後、今年航班數量最多的公眾假期，隨著全球疫苗接種加速，各國對與病毒共存看法正面，預計在高接種率的國家間的雙邊旅遊協議和關口重開會增加，尤其在聖誕節假期。

大和看好4大股份：

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