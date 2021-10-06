【BNO移民英國】1.1萬街道平均樓價逾百萬英鎊 倫敦最多

英國1月底開放讓符合領取英國國民海外護照（BNO）資格的香港人申請BNO赴英，當地樓價成為焦點。英國近日有調查公布，當地有超過1萬條街道的平均樓價突破100萬英鎊，較去年增加近2,000條。

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英國物業網站Zoopla最新數據顯示，英國今年9月有11,679條街道的平均樓價超越100萬英鎊（約1,060萬港元），較去年同期增加1,782條。東南部佔增幅約一半，增加近千條百萬英鎊樓價街道，首都倫敦亦有262條。

英國10大樓價最難負擔城市（排名由低至高）

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英國10大樓價最容易負擔城市（排名由低至高）

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Zoopla首席調查員吉爾摩（Grainne Gilmore）表示，雖然倫敦被視為英國樓市頂級區域，但東南部房屋類型及大小眾多，坐擁不少高價房屋。

榜單前十街道全數位於倫敦，肯辛頓宮花園連續13年佔據榜首，成為英國平均樓價最高街道，約2,990萬英鎊（約3.17億港元）。

倫敦以外的最高平均樓價街道，位於伯克郡（Berkshire）的阿斯科特（Ascot），當地Titlarks Hill的平均樓價達840萬英鎊（約8,906萬港元）。

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責任編輯：吳漢培