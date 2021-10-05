【網絡安全】網絡安全事故頻生　全球網絡安全服務2025年破1.55萬億

▲ H3C港澳區產品總監鄧威傑表示，企業要全面堵塞安全漏洞，便需與時並進，適時審視及引入高效的網絡安全策略。（受訪者提供）

網絡安全事故頻生，如加密貨幣平台Poly Network在8月時遭駭客入侵，逾6億美元（約40億港元）加密貨幣被盜，令全球企業企業更著重網絡安全。據研究機構 IDC 早前發表的《全球網絡安全支出指南》預測，全球網絡安全相關硬件、軟件、服務總投資規模將在2025年突破2,000億美元（約1.55萬億港元），有科技公司亦看準市場需求推出解決方案。

網絡安全軟件市場增速最快 中國投資規模逾700億

據 IDC 最新預測，2021年中國網絡安全市場投資規模將達到97億美元（約755億港元），並有望在2025年增長至187億美元（約1,456億港元），5年的年複合增長率（CAGR）約為17.9%，增速繼續領先全球。在2021年，安全硬件在中國整體網絡安全支出中將繼續扮演主導角色，佔比約為47.8%。至於安全軟件市場增長勢頭保持強勁，5年CAGR將達到 21.2%。

分析指，中國網絡安全軟件市場未來五年將成為網絡安全三大一級市場中增速最快的子市場，在2021至2025年的復合增長率將超過20%。其中，網絡安全分析、情報、響應與編排（AIRO）市場規模將在2025年超過身份與數字信任（Identity and Digital Trust Software）軟件市場規模成為最大的軟件二級子市場。此外，在企業雲步伐不斷加快的情況下，網絡安全軟件市場（Network Security Software）將以超過25%的複合增長迎來市場的高速發展期。

企業重視網絡安全 科企推多個解決方案

面對企業在資安方面的投資規模增加，令部分科技廠商也要提供更多解決方案。其中數碼化解決方案供應商新華三集團（H3C）看準市場需要，推出具AI功能的防火牆、統一管理平台等，以協助企業預防網絡威脅。為了協助企業預防網絡攻擊，以及有效作出資源調配，H3C將AI技術應用在防火牆中，透過人工智能分析技術，識別出各種安全威脅。當遇到威脅時，可以為技術人員提供管控策略和決策，協助企業辨識隱藏於正常加密流量中的安全風險。

比起以往採用人手升級各類元件，自動化程序可以為企業節省時間及人手。H3C SIEM 2.0為統一管理平台，協助企業配置及升級各類元件，並隨時存取主機及各個設備中的系統紀錄，迅速定位不同的安全風險。當中的人工智能智能分析系統更能分析現有的多重資訊，推斷並檢測已知或未知的潛在安全威脅，助企業全面掌握相關風險。此外，平台更配備完整追溯源頭取證功能，可針對不同線索調查出潛在的網絡攻擊路徑及關聯，讓企業及時阻截且隔離受影響的設備，及早應對威脅。

H3C港澳區產品總監鄧威傑表示，企業要全面堵塞安全漏洞，便需與時並進，適時審視及引入高效的網絡安全策略。至於公司亦有整體方案，由核心至外圍（即雲端、SDWAN至硬件）都能得到保障，其中EAD（Endpoint Admission Defense）利用零信任（Zero Trust）的模式辨別用戶身分、EPS（Endpoint Profiling System）監察設備實時活動，為最弱的外圍環境提供保護防線。

記者：廖淑瑩