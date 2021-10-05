【更新系統】Windows 11正式登場 合資格用家即日起可免費更新

繼Windows 10發布6年之後，Microsoft今日起推出最新一代作業系統「Windows 11」，只要電腦硬件符合需求、並正在使用「Windows 10」最新版本的用家，可即時免費更新。用家可前往「設定／Windows Update」內查看。

最大改變之一在於，「開始」鍵由工作列左下角移至正中間，而按下工作列也是從中間展開；微軟強調，Windows 11 具有 Windows 10 的所有功能和安全性，以及重新設計和翻新的外觀，並附有全新的工具、音效和應用程式。

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微軟指，Windows 11 需要 64 GB 以上儲存空間，和 Windows 10 需要的磁碟空間大約相同，在升級期間，電腦需要使用額外空間。在完成升級後約 10 天，便會清理這個額外的磁碟空間。



微軟又提到，用家不一定要升級，並承諾將會繼續支援 Windows 10，直到2025年10月14日。如果用家安裝 Windows 11 升級之後，希望用回舊版本，可在10天內移回 Windows 10，並會保存了檔案和資料。一旦超過10天，用家將必須備份資料，並執行「全新安裝」，才能移回 Windows 10。

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責任編輯：潘曉豐