【種族歧視】再涉歧視黑人員工風波　特斯拉須賠償逾1.3億美元

特斯拉（Tesla）又再涉及歧視風波，今次更被判賠償過億美元。綜合外媒報道，美國三藩市聯邦法院裁定，特斯拉因未有妥善處理，黑人職員在公司遭受種族歧視的問題，經審訊後，陪審團裁定罪成，法院要求特斯拉賠償1.37億美元。

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原告人Owen Diaz，在2015至2016年間，他在特斯拉位於加州的工廠擔任電梯操作員。他指出，上司及同事一直使用種族辱罵的字眼稱呼，其他員工在廁所隔間畫上卐字符號（納粹符號）及字眼，更在工廠周圍留下了貶低黑人兒童的圖畫。而即使Diaz一再投訴，公司幾乎沒有解決問題。

Diaz的律師Lawrence Organ透露，經過約4個小時的商議後，陪審團同意Diaz的說法，即特斯拉創造了一個充滿惡意的工作環境。而1.3億美元賠償金絕大部分為懲罰性賠償，其餘的690萬美元則為原告的精神賠償。

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翻查資料，這已是特斯拉繼8月後，再因涉及種族歧視的工作環境而被告上法庭。早前勝訴的黑人前員工Melvin Berry，則獲賠償100萬美元。

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