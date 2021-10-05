  • 31°C
香港時間 : 20211006日 (三) 11:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【種族歧視】再涉歧視黑人員工風波　特斯拉須賠償逾1.3億美元

環球政經 18:34 2021/10/05

分享：

特斯拉（Tesla）又再涉及歧視風波，今次更被判賠償過億美元。綜合外媒報道，美國三藩市聯邦法院裁定，特斯拉因未有妥善處理，黑人職員在公司遭受種族歧視的問題，經審訊後，陪審團裁定罪成，法院要求特斯拉賠償1.37億美元。

【筍工推介】統計處招騁全職訪問員 月薪逾1.8萬元 入職條件一覽 【見下頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

原告人Owen Diaz，在2015至2016年間，他在特斯拉位於加州的工廠擔任電梯操作員。他指出，上司及同事一直使用種族辱罵的字眼稱呼，其他員工在廁所隔間畫上卐字符號（納粹符號）及字眼，更在工廠周圍留下了貶低黑人兒童的圖畫。而即使Diaz一再投訴，公司幾乎沒有解決問題。

Diaz的律師Lawrence Organ透露，經過約4個小時的商議後，陪審團同意Diaz的說法，即特斯拉創造了一個充滿惡意的工作環境。而1.3億美元賠償金絕大部分為懲罰性賠償，其餘的690萬美元則為原告的精神賠償。

【種族歧視】旗下工廠涉歧視黑人員工 特斯拉被判賠償100萬美元【見下頁

翻查資料，這已是特斯拉繼8月後，再因涉及種族歧視的工作環境而被告上法庭。早前勝訴的黑人前員工Melvin Berry，則獲賠償100萬美元。

同場加映：【青姐話】波動何時了 跌市知多少？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 陳楚琨

Tesla 美國 歧視 美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

星凱·堤岸「深鐘興奮價」推出　折實最低呎價15,790元　一房折實入場價617.4萬起
星凱·堤岸「深鐘興奮價」推出　折實最低呎價15,790元　一房折實入場價617.4萬起
【青姐話】波動何時了 跌市知多少？
【青姐話】波動何時了 跌市知多少？
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
5G概念年內悄然大升　發掘5G產業鏈的滄海遺珠
5G概念年內悄然大升　發掘5G產業鏈的滄海遺珠
【樓市熱話】日出康城工人房變劏房 月租5200遭炮轟 網民：不如俾多少少住酒店
【樓市熱話】日出康城工人房變劏房 月租5200遭炮轟 網民：不如俾多少少住酒店
【職場熱話】港媽堅決移民全家走 懶理丈夫事業及意願 網民：太太和子女先走
【職場熱話】港媽堅決移民全家走 懶理丈夫事業及意願 網民：太太和子女先走