【國際油價】OPEC+維持增產協議　紐油創7年新高

石油價格觸及7年來的最高水平，因為石油輸出國組織及盟國（OPEC+）召開部長級會議後，決定維持之前的協議，保持逐步增產。

鑑於世界各地的企業恢復運作，對能源的需求不斷增加，需求增加上供應短缺，油價因而攀升。布蘭特期油周一（4日）上漲近3%，收報每桶81.26美元，創2018年10月以來新高。紐約期油亦創自2014年11月以來新高，收報每桶77.62美元，漲2.3%。

根據OPEC+在7月達成的協議，11月的石油產量將提高至每天40萬桶，以逐步取代現有每天580萬桶減產，直到明年4月为止。

俄羅斯副總理 Alexander Novak 於會中表示，原油需求普遍會在每年第四季下滑，將密切關注市場會如何取得平衡。

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責任編輯：黃苑筠