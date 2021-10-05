  • 31°C
香港時間 : 20211006日 (三) 11:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】 富瑞轉軚看淡航運股 大劈兩股目標價4至5成

股樓投資 17:38 2021/10/05

分享：

富瑞發表研究報告指，運費面對多重壓力，因此對貨櫃航運板塊持「減持」看法。該行指，目前運費正處於「3P」，即能源、峰值、溢價的壓力拐點，而目前航運股價格處於高位，主要是市場憧憬明年航運業盈利仍有不錯表現，但隨著船舶運力不再緊張，以及明年之前的電力短缺、假日空船航行減少等因素，股價將從高位回軟，直至明年供需失衡情況全面改善。

【大行點睇】 新世界發展業績大致符合預期 有大行最牛睇57元 潛在升幅逾70%【見下頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

該行大劈航運股目標價及評級，將東方海外（00316）目標價，由206元削51.5%至100元，評級由「買入」直接下調至「跑輸大市」。同被劈價的中遠海控（01919），評級由「買入」下調至「持有」，目標價由22元大減至12.3元，並指該股已經處於中期市賬率水平。東方海外今日（5日）收報122元，升0.6%；中遠海控報11.3元，升3.1%。

同場加映﹕【青姐話】波動何時了 跌市知多少？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

中遠海控（01919） 東方海外（00316） 航運股 大行報告 航運
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

星凱·堤岸「深鐘興奮價」推出　折實最低呎價15,790元　一房折實入場價617.4萬起
星凱·堤岸「深鐘興奮價」推出　折實最低呎價15,790元　一房折實入場價617.4萬起
【青姐話】波動何時了 跌市知多少？
【青姐話】波動何時了 跌市知多少？
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
5G概念年內悄然大升　發掘5G產業鏈的滄海遺珠
5G概念年內悄然大升　發掘5G產業鏈的滄海遺珠
【樓市熱話】日出康城工人房變劏房 月租5200遭炮轟 網民：不如俾多少少住酒店
【樓市熱話】日出康城工人房變劏房 月租5200遭炮轟 網民：不如俾多少少住酒店
【職場熱話】港媽堅決移民全家走 懶理丈夫事業及意願 網民：太太和子女先走
【職場熱話】港媽堅決移民全家走 懶理丈夫事業及意願 網民：太太和子女先走