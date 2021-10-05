【大行報告】 富瑞轉軚看淡航運股 大劈兩股目標價4至5成

富瑞發表研究報告指，運費面對多重壓力，因此對貨櫃航運板塊持「減持」看法。該行指，目前運費正處於「3P」，即能源、峰值、溢價的壓力拐點，而目前航運股價格處於高位，主要是市場憧憬明年航運業盈利仍有不錯表現，但隨著船舶運力不再緊張，以及明年之前的電力短缺、假日空船航行減少等因素，股價將從高位回軟，直至明年供需失衡情況全面改善。

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該行大劈航運股目標價及評級，將東方海外（00316）目標價，由206元削51.5%至100元，評級由「買入」直接下調至「跑輸大市」。同被劈價的中遠海控（01919），評級由「買入」下調至「持有」，目標價由22元大減至12.3元，並指該股已經處於中期市賬率水平。東方海外今日（5日）收報122元，升0.6%；中遠海控報11.3元，升3.1%。

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記者：郭秀慧