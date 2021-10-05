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【地產股】恒隆系：委任趙家駒為執董及候任首席財務總監　何孝昌明年退休

股市 17:32 2021/10/05

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【地產股】恒隆系：委任趙家駒為執董及候任首席財務總監　何孝昌明年退休

恒隆集團 （00010） 及恒隆地產 （00101） 宣布，委任趙家駒為兩公司執行董事及候任首席財務總監，周三（6日）生效，而現任執董及首席財務總監何孝昌將於明年3月1日退休。公告提到，趙家駒將於下年3月1日起正式接替何孝昌出任恒隆集團及恒隆地產之首席財務總監。

公告指出，趙家駒的委任並無固定任期，任期將至恒隆集團及恒隆地產下一個股東大會為止，並將接受股東遴選連任。趙家駒可收取每年薪酬850萬元，包括基本薪金、酌情花紅、董事袍金、以及退休金，此外董事會會按照趙家駒表現酌情釐訂花紅。另外，趙家駒將獲授予 200萬股恒隆地產期權。趙家駒亦將從恒隆集團收取董事袍金，金額由其董事會釐定。

公告稱，趙家駒現年46歲，於亞太地區投資管理、企業融資及會計方面擁有逾 23 年經驗，曾出任基滙資本首席財務官、淡馬錫控股投資部總監。趙家駒為香港註冊會計師以及英格蘭及威爾斯特許會計師，持有香港科技大學工商管理學士 （會計學） 學位及倫敦商學院金融學碩士學位。

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【疫苗優惠】恒隆地產：完成接種市民商場消費滿100元　送200元電子購物禮券

編輯：李哲毅

港股 傳統經濟股 恒隆 地產 恒隆集團（00010） 恒隆地產（00101）
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