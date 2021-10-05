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【諾貝爾獎】日德意學者獲物理學獎 表揚對氣候及複雜現象貢獻

環球社會熱點 17:56 2021/10/05

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2021年度諾貝爾獎頒發第二個獎項，由3名科學家共同獲得今屆諾貝爾物理學獎，分別為美籍日裔氣象學家真鍋淑郎、來自德國的哈塞爾曼（Klaus Hasselmann）及來自意大利的帕里西（Giorgio Parisi）。三人可攤分1,000萬瑞典克朗（約892萬港元）的獎金。諾貝爾物理學委員會表揚3名得獎者，都為人類更深入了解複雜物理系統的特性和演化作出貢獻。

【諾貝爾獎】美國兩科學家獲醫學獎 表揚發現溫度觸覺受體 【下一頁】

帕里西發現了由原子至行星尺度等複雜系統（complex systems）之中，無序及波動的相互作用，得獎比重佔一半。而真鍋淑郎和哈塞爾曼建立地球氣候的物理模型，包括量化可變性及對氣候暖化進行可靠預測，得獎比重各佔四分之一。

真鍋淑郎研究大氣層中二氧化碳含量增加，如何導致地球表面溫度上升。真鍋淑郎早於60年代率先開發地球氣候物理模型，也是首個探索輻射平衡與氣團垂直輸送之間的相互作用的人，為現今氣候變化模型發展奠定基礎。

而哈塞爾曼在70年代建立一個聯繫天氣和氣候的模型，解釋了即使天氣混亂多變，氣候模型仍能作出真實可信的預測。由於自然現象和人類活動都會在氣候之中留下足跡，哈塞爾曼更研究出辨別氣候指紋的方式，藉此證實大氣層溫度是因為人類排放二氧化碳而升高。

帕里西在80年代發現無序複雜物質的隱藏模式，諾貝爾物理學委員會形容他的發現是對複雜系統理論的關鍵貢獻。帕里西的新發現有助人類理解，過往很多被視為完全隨機、無規律物質和現象。他的理論更能夠應用在物理學以外的多個領域，包括數學、生物學、神經科學及機器學習。

諾貝爾物理學委員會主席漢松（Thors Hans Hansson）稱3人的發現獲得認可，表明全球對氣候的認知是有著堅實的科學基礎，以及嚴格的觀察分析。

物理學獎得獎科學家資料
姓名 帕里西（Giorgio Parisi） 哈塞爾曼（Klaus Hasselmann） 真鍋淑郎
出生 1948年生於意大利羅馬 1931年生於德國漢堡 1931年生於日本愛媛縣
任職機構 意大利羅馬大學 馬克斯·普朗克氣象學研究所 美國普林斯頓大學
得獎原因 發現複雜系統中無序及波動的相互作用 建立地球氣候的物理模型，包括量化可變性及對氣候暖化進行可靠預測
得獎比重 1/2 1/4 1/4

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責任編輯：鄭錦玲

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