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【入境檢疫】由11月1日起生效 紐西蘭稱已接種疫苗旅客仍須入境後隔離14日

環球政經 17:47 2021/10/05

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紐西蘭政府周日（3日）宣布，由11月1日起，17歲以上外籍旅客必須已接種兩劑新冠疫苗才可入境，仍須出示離境前陰性病毒檢測的證明，並在入境後隔離14日。

【澳門疫情】澳門收緊防疫明日關閉部分娛樂場所 濠賭股雪上加霜金沙跌3%：【下一頁

根據當局官網發布的公告，凡入境的非公民須入住紐西蘭集中管理隔離設施（managed isolation and quarantine），並須證明自己已接種疫苗，且接種最後一劑疫苗的時間，必須是在入境前14日或以上。而當局僅接受22種疫苗，並說明這些疫苗都至少已獲一個國家的政府或相關當局批准，包括阿斯特捷利康、輝瑞和莫德納疫苗等。

同時，只有紐西蘭公民、17歲以下人士或因醫療因素無法接種疫苗，以及僅持有永久居留證或臨時簽證者不具公民資格，均可獲豁免。

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責任編輯：潘曉豐

疫情 疫苗 簽證
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