【大行點睇】美銀證券認為市場對新藥消息反應過度　維持康希諾及藥明生物「買入」評級

美銀證券發表研究報告，默克藥廠(美：MRK)及合作夥伴Ridgeback上周五(10月1日)宣布抗新冠病毒候選藥Molnupiravir三期臨床試驗MOVe-OUT中期分析數據顯示，可以降低死亡及住院風險達百分之五十。默克計劃盡快向美國食品藥物管理局(FDA)申請緊急使用授權。公司料今年底前生產1,000萬劑藥品，明年將加大產能。默克亦已與美國政府訂立採購協議，涉約170萬劑藥品。



考慮市場潛在有效新冠藥品面世，許多投資者相信未來新冠將更像流感一樣，對疫苗的迫切性將不如以往般高。一些投資者或預期，許多國家推進疫苗接種的力度將放緩，而其他新冠藥品研發步伐將受影響。因此，許多新冠疫苗股大幅下挫，包括康希諾生物(06185)，復星醫藥(02196)，藥明生物(02269) 。



該行認為市場反應過度，因為相較於疫苗，Molnupiravir尚未被視為更優越的療法；在醫藥經濟學角度而言，預防勝於治療；由於現時臨床數據有限，Molnupiravir仍有潛在風險。其他醫藥公司仍有需要開發潛在同類最優藥品。考慮中國及其他發展中國家尚未被滿足的需求，維持對康希諾生物的預測及正面看法，維持「買入」評級及目標價412.75元；對藥明生物而言，料其重大積壓訂單不受影響，維持「買入」評級及目標價167.6元。

大行對康希諾生物評級及目標價：

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