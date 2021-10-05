泰國將向遊客徵入境稅助轉型 明年料收50億泰銖

泰國一直是外遊熱門地點，但新冠肺炎疫情爆發後，當地旅遊業飽受打擊。泰國政府據報明年起，將向外國遊客徵收500泰銖（約115港元）入境稅，用於協助旅遊業轉型。泰國政府預測，明年可以收到50億泰銖（約11.6億港元）。

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疫情重創泰國旅遊業，促使當局反思行業運作模式。泰國國家旅遊政策委員會（The National Tourism Policy Committee）早前批准設立基金會，提議向每名旅客徵收300泰銖（約69港元）費用，補貼協助旅遊業轉型項目。

泰國經濟發展管理中心（Centre for Economic Situation Administration）批准計劃，並將收費數目提至500泰銖，從明年起正式實施。泰國旅遊局（TAT）局長育塔薩（Yuthasak Supasorn）表示，額外徵收的200泰銖（約46港元）將用於協助泰國旅遊業由大眾旅遊，轉型至高產值或是關注環境的旅遊模式，為政府開發的針對外國遊客發展項目提供保險及資金。

當局亦會資助私營機構或社區發起項目，協助機構轉變經營模式，符合基金會的轉型高產值及可持續旅遊的方針。

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泰國政府料明年將有1,000萬名遊客到訪泰國，基金會可收到50億泰銖款項。泰國旅遊局將與旅遊及體育部等部門商討基金會設立方式，及具體運作方式。當局亦會釐定哪些項目具備獲資助資格。

育塔薩強調，受資助項目應為共同參與模式，政府資助可產生經濟效益項目。當局尚未決定公私財政資助比例，目前尚未有定論。他強調，設立基金會非為彌補疫情帶來的財務損失，而是支持當地長期經濟增長，相信額外費用不會對旅客產生影響。當局希望專注優質市場，希望基金會可支持改造泰國旅遊業。

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責任編輯：李俊儀