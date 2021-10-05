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星凱·堤岸「深鐘興奮價」推出　折實最低呎價15,790元　一房折實入場價617.4萬起

股樓投資 17:12 2021/10/05

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火炭新盤星凱·堤岸加緊銷售腳步，發展商中州置業今日（5日）公布項目首張價單，首批單位涉及268伙，涵蓋62伙一房、132伙兩房及74伙三房單位，整批實用面積由331至945平方呎不等。發展商提供最高15%優惠，扣除最高折扣後，折實最平由617.4萬元起，至最貴2,039.4萬元，而折實呎價則介乎15,790至21,954元，折實平均呎價為18,888元。

星凱‧堤岸首張價單詳情︰

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中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，星凱·堤岸首批單位以「深鐘興奮價」推出，指項目位處東鐵火岸站旁，又受惠未來延綫發展，數站便可直達深圳口岸及金鐘，故可享「深鐘」地利之便。他續指，首批樓價與同區樓價有5%至10%折讓，首批推出多元化戶型，期望吸引上車客、家庭客及換樓客等客源。

一房示範單位相片︰

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詳細介紹︰【示範單位】星凱‧堤岸一房陪你睇　337呎型格「黑白灰」設計【下一頁

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑回應指，星凱·堤岸首批實屬興奮價，對比火炭同區屋苑御龍山，該屋苑已約13年樓齡，亦未有樓價如此細的選擇，而且星凱·堤岸首批單位較市場有15%折讓，預料項目入票反應可媲美早前於6月開售的「票王」大圍站柏傲莊III，亦料首批單位有機會沽清。

第3座28樓H室（三房一套連儲物室） 實用面積755平方呎【下一頁
第1座28樓B室（一房） 實用面積337平方呎【下一頁
第5座28樓H室（兩房） 實用面積527平方呎【下一頁

同場加映︰【青姐話】波動何時了 跌市知多少？

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撰文 : 謝昕蕎

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