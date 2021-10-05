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【澳門疫情】澳門收緊防疫明日關閉部分娛樂場所 濠賭股雪上加霜金沙跌3%

股樓投資 17:04 2021/10/05

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澳門當局公布，為防止新冠肺炎疫情擴散，澳門部分娛樂場所將於星期三（5日）起關閉，涉及場所包括電影院、劇院、室內遊樂場、遊戲機及電子遊戲室、網吧、桌球室、保齡球場、蒸氣浴室、按摩院、美容院、健身院、健康俱樂部、「卡拉ＯＫ」場所、酒吧、夜總會、的士高、舞廳及歌舞廳。

早前市場已憂慮疫情影響澳門黃金周旅客數字，今次防疫措施收緊，令濠賭股再向下，銀河娛樂 （00027） 跌近2%至38.8元，中國金沙 （01928） 跌3.1%至15.48元。

同場加映【iM會客室】24000失而復得 哪板塊可安心持有？

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

新冠肺炎疫情 疫情 經濟 澳門 銀河娛樂（00027）
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