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【虛擬資產】NFT熱潮席捲全球　第三季銷量額達835億元、按季飆8倍

股市 17:00 2021/10/05

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【虛擬資產】NFT熱潮席捲全球　第三季銷量額達835億元、按季飆8倍

近年NFT（Non-fungible tokens，非同質代幣）熱潮席捲全球，據市場研究機構 DappRadar 數據顯示，NFT在今年第三季銷售額達到107億美元（約834.6億港元），按季飆升約8倍。

簡單來說，NFT 就是透過區塊鏈技術來記錄數碼物品的所有權，例如圖像、影片、收藏品。DappRadar 表示，目前NFT 今年總銷售額達到132億美元（約10219.6億港元），第三季度的數字明顯高於次季的13億美元（約101.4億港元）和首季的12 億美元（約93.6億港元）。全球最大NFT交易市場OpenSea顯示，8月份銷售額達到了34億美元（約265.2億港元），即使在全球股市低迷的9月份，活動依然強勁。

雖然NFT銷售額不斷增長，不乏名人及投資者湧入市場，但 NFT 買家的數量仍然相對較少，另一NFT數據網站NonFungible.com 表示，第三季度只有 265,927 個活躍錢包在以太坊區塊鏈上交易 NFT。NonFungible.com 表示，第三季度銷售的 NFT 超過一半的成交價格為 101至1,000 美元；而 1,001至10,000 美元的 NFT 佔銷售額的 20%；17% 的售價低於 100 美元。

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編輯：李哲毅

美股 新經濟股 銷售 以太坊 區塊鏈 NFT
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