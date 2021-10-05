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【航空業復甦】較2021年大幅好轉　明年全球航空業虧損將收窄78%

商業 17:26 2021/10/05

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國際航空運輸協會（IATA）預測，2022年全球的航空公司雖仍有重大虧損，但虧損金額將收窄至116億美元（約903億港元），已較2021年大幅好轉。（法新社圖片）

隨着歐美各國的新冠疫苗接種率上升，各地開始放寬邊境限制，航空公司亦逐步增加飛機班次。國際航空運輸協會（IATA）預測，2022年全球的航空公司雖仍有重大虧損，但虧損金額將收窄至116億美元（約903億港元），已較2021年大幅好轉。

【航空業ESG】全球航空業加快對抗氣候變遷　望2050年前達到凈零碳排放

國際航空運輸協會的航空公司成員佔了全球航空運量的82%，協會因此估計，2022年全球航空公司的總虧損，將從2021年的518億美元（約4032億港元）收窄至116億美元（約903億港元），下降近78%，並可望在2023年恢復盈利。

與病毒共存  明年會更好

據CNBC報道，該協會預計在2022年，全球對國際航空旅行的需求將增加1倍，達到2019年疫情前水平的44%。至於國內航空旅行方面，2022年的需求則有望回復2019年的93%水平，比2021年上升20%。

國際航空運輸協會還預測，2022年航空旅客總人數將從2021年的23億人次，增加至34億人次，相當於2019年45億人次的75%水平。

該協會的總幹事Willie Walsh表示：「我們已度過了危機的最深處，雖然仍存在嚴重問題，但業界已經能看到復甦之路。」不過，他抨擊各國缺乏關於安全協議的統一準則，包括病毒的檢測窗口、年齡豁免和驗證疫苗接種的方法。

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責任編輯：李智美

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