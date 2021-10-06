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牛津字典吹韓風 新收錄26個南韓詞彙

環球社會熱點 08:35 2021/10/06

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南韓文化浪潮席捲全球，使當地文化變得愈來愈具影響力，牛津英語字典甚至把南韓潮流新詞收錄在內。牛津英語字典在其最新版本中，增加了20多個與南韓文化相關的字詞，包括hallyu（韓流）、當地常用加油詞語fighting及oppa（哥哥）等。

南韓最快下月底起放寬防疫 首都圈疫情仍嚴重 【下一頁】

牛津英語字典（OED）於月收錄超過1,650個新字詞，其中有26個與南韓文化相關的詞語，包括hallyu（韓流）。韓流形容南韓原創文化在全球流行的現象，當中最著名的例子包括南韓男子組合BTS成為全球最受歡迎樂隊之一，以及近期全球大熱的Netflix韓劇《魷魚遊戲》。

此外，除了1976年已收錄的kimchi（泡菜）外，亦有其他南韓美食收錄在牛津英語字典內，包括bulgogi（烤牛肉）、kimbap（紫菜包飯）及chimaek（韓式炸雞與啤酒）。

其他新收錄的字詞包括hanbok（韓服）、形容或表現可愛舉動的Aegyo、直播吃飯的mukbang等。

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OED表示，新增眾多南韓詞彙是基於對英語世界以外其他字詞的認可，同時表明字詞不再局限於英國及美國等英文母語國家。韓語詞彙展示亞洲人在本土環境中創造及交流文字，然後將文字推展至其他地方，讓韓流在英語字詞中繼續流傳。

牛津英語字典新收錄26個韓語詞彙

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責任編輯：郭麗明

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