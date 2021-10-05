【美股焦點】景順：四大原因仍看好美股　10月仍有拋售風險、看好年底前反彈

美國債務上限議案未決，引發9月股市表現走弱。景順首席全球市場策略師Kristina Hooper表示，美股近日遇拋售，估值比幾週前更具吸引力，認為很多壞消息都已被消化，投資者應繼續投資於股市，對於持有現金的人來說，如果出現拋售，就應該尋找買入機會。

Hooper表示，雖然有技術模型顯示十月對股市而言可能比九月更差，難保10月不會重演股份拋售情況，但她仍然相信股市在今年結束時的水平會比現在高。

10年期美債息再抽升 美元強股市搖搖欲墜 看【下一頁】

Hooper提出看好美股的四個理由：

（1）新冠疫情進展：自八月下旬以來，新冠病例下降逾30%，美國每日新增病例自九月頭以來下降35%。

（2）估值吸引力：近日的拋售，美股估值比幾週前更具吸引力，很多壞消息都已被消化，但未計入好消息。

（3）資本市場活躍：全球併購活動顯著增加。今年首3季的全球併購活動總額超過4.3萬億美元，破砥來紀錄。美國IPO活動也顯著增加，顯示出對業務前景的信心，以及對風險的厭惡程度低。

（4）貨幣政策維持非常寬鬆：聯儲局未在9月宣佈開始縮減買債規模。即使未來開始縮減，亦可能會在今年秋季後期發生，因為聯儲局的資產負債表上仍有大量資產，貨幣政策環境保持非常寬鬆。許多主要發達市場的中央銀行的資產負債表已經膨脹，她相信這種情況不會很快有所改變，現時應該提供一個支持風險資產的環境。此外，聯儲局主席鮑威爾將加息與縮減買債規模兩者脫鉤，為加息設定了更高的準則。

相關文章：

【大行看法】景順：逾八成全球投資者過去一年上調或保持中國配置 逾六成考慮增持

【美股焦點】景順：儲局已充份溝通、宣布收水時機合適 兩大原因仍看好美股

編輯：曾樂詩