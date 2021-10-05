阿斯利康新藥降77%新冠症狀風險 向美FDA申請授權

美國藥廠默沙東研發的新冠肺炎口服藥臨床測試報捷，引起市場關注。而另一間藥廠阿斯利康研發的預防新冠肺炎藥，降低約77%出現新冠肺炎症狀的風險，阿斯利康宣布已向美國食品及藥物管理局（FDA）申請緊急使用授權。

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阿斯利康（Astrazeneca）研發名為「AZD7442」的抗體藥物，藥廠稱這款藥能有效保護接種新冠疫苗後免疫反應較弱的人，或者是軍人等需要加強保護力的高危群體。

阿斯利康周二（5日）發表聲明，引用有5,000人參與的第3期臨床試驗結果指出，新藥降低人們出現新冠肺炎症狀風險的有效率達77%。

據悉，「AZD7442」抗體藥與新冠疫苗的運作原理並不一樣。疫苗主要是協助接種者的免疫系統自行產生抗體和抗感染細胞，來對抗新冠病毒。而抗體療法則是直接使用實驗室製造的抗體，這些抗體可在人體停留數月，保護人們免受感染。

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阿斯利康更表示，體外實驗結果顯示「AZD7442」能夠中和部分新冠變種病毒，包括Delta變種（印度首先發現）及Mu變種（哥倫比亞首先發現）。

除了阿斯利康外，目前有多間藥廠也正在研發新冠肺炎抗體療法藥物，包括再生元藥廠（Regeneron）、禮來（Eli Lilly）及葛蘭素史克（GlaxoSmithKline）。但阿斯利康成為首間申請緊急使用授權的藥廠。

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責任編輯：鄭錦玲