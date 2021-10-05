【黑客入侵】惡意軟件再現Android手機！　假借提醒更新盜銀行帳戶

▲ 新西蘭政府旗下的CERT NZ資安團隊近日發表報告，指出一款名為「Flubot」 的惡意軟件，會透過短訊方式，在Android手機上顯示「手機已被入侵」的假警告，誘騙用戶點擊訊息進行更新，藉此入侵手機盜取銀行帳密、聯絡人資料等資料。

Android手機再出現惡意軟件！新西蘭政府旗下的CERT NZ資安團隊近日發表報告，指出一款名為「Flubot」 的惡意軟件，會透過短訊方式，在Android手機上顯示「手機已被入侵」的假警告，誘騙用戶點擊訊息進行更新，藉此入侵手機盜取銀行帳密、聯絡人資料等資料。

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CERT NZ表示，Flubot主要是利用短訊欺騙用戶，會向用戶發送「偵測到手機已被惡意軟件入侵」的假訊息，甚至直接指出惡意軟件就是Flubot；並建議用戶點擊訊息中的連結，為手機進行更新，以避免攻擊。然而，當用戶點擊假訊息內的連結為手機進行更新，反而會將Flubot安裝至手機中。Flubot便可藉此取得用戶手機中的機密資訊，如銀行帳戶、聯絡人資料、信用卡資訊等。

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CERT NZ警告，當看到這個訊息，不代表手機被已經被Flubot入侵。即使用戶點擊連結，只要沒有下載相關內容，進行安裝更新的話，也不會被Flubot入侵。但團隊仍建議用戶更改所有網上帳戶密碼作為預防措施。CERT NZ指，若用戶不慎點擊連結並下載安裝更新，建議將手機恢復原廠設定，並聯絡銀行檢查帳戶的狀況。目前Flubot只會對Android設備造成威脅，而iPhone雖然可以收到訊息，但不會被其入侵。

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記者：廖淑瑩