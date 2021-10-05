【吉利汽車 175】 吉利控股旗下富豪汽車 擬年底前瑞典上市 集資29億美元

吉利汽車（00175）母公司吉利控股旗下的瑞典汽車製造商富豪汽車（Volvo Cars）宣布，將於今年在瑞典斯德哥爾摩上市，集資250億瑞典克朗（約29億美元），並有機會成為今年歐洲股市最大宗的新股上市之一，上市募資所得將用於推動實現完全電動汽車化等用途。富豪汽車上市後，吉利控股預計仍將保持最大股東的地位。

大行予吉利汽車投資評級及目標價﹕

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外媒引述消息人士指，其上市估值可能高達250億美元（約1,950億港元）。富豪汽車指，目標是至2025年要將銷量提高到120萬輛，而經營溢利率能達到8%至10%，並承諾至2030年將全部車型轉為全電動車。公司亦表示，今年頭9個月的銷量增長了18%，達到53.1萬輛。

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記者：郭秀慧