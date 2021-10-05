【職場熱話】港男月入低於2萬被稱垃圾 連拍拖也不被看好 網民：很多大學畢業生月入也不止2萬

香港是一個高消費的城市，沒有足夠的收入，即使想拍拖也是一件奢侈的事。根據最新2021年統計處《綜合住戶統計調查按季統計報告》公布最新個人入息及家庭入息數字，現時全港個人入息中位數為萬8，而若你月入有3萬，則經已比全港近七成半打工仔的收入還要高。

近日有網民於網上討論區發文，指自己眼見不少人在網上稱自己月入有2至3萬時，卻會被人笑稱「收入低不應該追女仔」，但明明月入2萬經已高於全港打工仔收入的一半，因而不明白為什麼有人甚至會批評入月3萬以下的人為垃圾。

【職場熱話】男同事以為打HPV針有假放 詢問上司批准惹人發笑 網民：拜託不要貪小便宜 【下一頁】

此貼文一出後，引來網民討論，有一些人，指「香港有6成打工仔月入也沒有3萬。」，「入息中位數你也信？」，「很多人也是亂報的，很多大學生剛畢業也有2萬以上！」，也有人，指「即使讀不成書做裝修、地盤，人工月入3、4萬也只是等閒事。」，「你這樣也相信嗎？」。

【延伸閱讀】【筍工推介】司法機構請司法書記 月薪2.1萬元至5.3萬元 入職需具備哪些條件 【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

而樓主的貼文，也指「其實若一個人沒有作奸犯科，嫖、賭、飲、吹，的惡習，正正常常普通一個人要有女朋友也不是難事，不明白為什麼網上的人總叫別人快些分手。」。

【職場熱話】博士港女入職兩星期即遞信 怕出入工廠影響皮膚 網民：還請不請人 【下一頁】

同場加映: 【iM會客室】24000失而復得 哪板塊可安心持有？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：關海儀