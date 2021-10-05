【網絡安全】網絡攻擊日趨嚴重　逾7成港企去年曾有損失

▲ 雲端安全解決方案供應商 Barracuda最迎發表的《2021年企業網絡安全狀況報告》顯示，逾7成港企去年曾因網絡安全漏洞而遭受損失，其中勒索軟件成攻擊企業的主要方式。（廖淑瑩攝）

勒索軟件攻擊、網絡入侵等，已成為企業的網絡安全隱患。雲端安全解決方案供應商 Barracuda最迎發表的《2021年企業網絡安全狀況報告》顯示，逾7成港企去年曾因網絡安全漏洞而遭受損失，其中勒索軟件成攻擊企業的主要方式。



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是次調查於今年7月至8月進行，訪問750位來自香港、亞太、歐美地區等多國負責企業網絡、公用雲端服務及網絡安全範疇的資訊科技決策者，了解他們對雲端應用、遙距工作等因素所觸發的網絡安全顧慮及挑戰。

在企業網絡攻擊方面，有76%港企去年曾至少一次因網絡安全漏洞而遭受損失，更有38%的企業受害超過一次。至於勒索軟件仍是網絡攻擊主要方式，有66%的港企去年曾受勒索軟件攻擊。此外，企業採用在家工作模式亦容易令網絡安全風險增加。調查發現，71%主要採用在家工作模式的港企曾受勒索軟件攻擊，其網絡安全風險遠高於以辦公室工作模式為主的企業（58%）。

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1成港企運作全雲端化



至於雲端應用成為大趨勢，調查發現有20%的港企將26至50個應用放到雲端上，甚至有1成的港企表示已全面將應用放到雲端上。Barracuda高級銷售工程師李瀚立透露，在他接觸過的企業中，有從事R&D的本港新創企業已經將應用甚至是重要數據，放到雲端上，他認為企業全面將應用放到雲端屬正常情況。

雲端保安亦是企業的關注點，調查顯示，有42%的港企雖然會採用由雲端服務供應商提供的保安服務，但仍然有26%受透者表示會選擇採用由第三方提供的保安服務，比起全球（19%）及亞太地區（14%）為高，反映港企在網絡安全的意識較高。

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記者：廖淑瑩