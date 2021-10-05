【職場待遇】招聘廣告不標明工資金額或違法？海外出現工作待遇透明化趨勢

有否發現求職網上的工作，大多數都沒有標明薪酬，只會列明有何福利，原來背後有一套學問。據BBC報道，大部分的公司不公布薪酬作招聘，都有其考量，例如同級不同酬或會引發員工的不滿等。有趣的是，外國有些地區已出現薪資待遇透明的趨勢，招聘廣告都必須列明預期薪金，僱主亦不可詢問求職者之前或現時的工資。

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報道指出，領英（LinkedIn）2018年的調查發現，61%的受訪者表示工資薪酬是求職廣告最重要的內容。由員工評論企業僱主的玻璃門（Glassdoor）網站的調查也顯示，67%的人認為薪資是求職廣告最重要的看點。然而據美國西雅圖薪酬調查公司「Payscale」2021年調查的結果顯示，只有12.6%國際企業在招聘職位時，會公開標明工資待遇範圍。

加拿大女王大學（Queen's University, Canada）史密斯商學院商業教授Eddy Ng表示：「僱主不希望公開他們願意付多少錢，部分原因是那樣做會引發職員互相怨恨。」，「另外一點是，如果你公開招聘職位的工資數字，你的競爭對手就很容易能夠挖角，把你的員工搶走。但如果不公開薪資內容的話，在某種程度上不但有保護作用，僱主在招聘時還有更大的議價空間。」

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「Payscale」的人力資源經理Shelly Holt稱，薪資透明的企業對求職者其實更有吸引力的。英國房地產科技公司「WeMaintain」就是薪資透明的企業之一，去年該公司向約100名的員工公布薪資待遇平等政策，在今年所有招聘廣告上也列明薪資範圍，革除性別工資差異，該公司負責人表示，他們的透明政策取得了很好的成果，「從一開始就列明薪資範圍，的確讓我們看到了更多的女性求職者，我相信如果沒有公布薪資範圍，那麼很多優秀人才可能就不會申請。」

BBC報道更提到，職場上的確出現了薪資待遇更透明的趨勢。拉脫維亞在2019年就通過新法，所有招聘廣告都必須列明預期工資；美國哥羅拉度州（Colorado）亦修訂了新例，要求僱主在招聘廣告上列明時薪或薪資範圍，否則將處以500至10000美元罰款。此外，美國已有21個州，已立法禁止僱主詢問求職者目前和過去的工資情況。

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