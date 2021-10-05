▲ 【內房危機】惠譽：亞太垃圾債融資成本單季大增1.2厘 50家高債息企業面降級風險

內房債務危機從中國恒大 （03333） 蔓延至其他內房股，國際評級機構近期連番下調內房股評級。惠譽（Fitch Ratings）最新分析指，中國恒大債務風波在第三季不斷擴大，拖累亞太區非投資級別債券（俗稱垃圾債）母企的融資成本，上季升至7.5厘，較前一季度6.3厘大增。惠譽預期，由該行組合的「企業債高息50」，在第4季將繼續面對評級下跌風險。

惠譽「高息50」的企業中，19家來自中國內地住宅物業發展商。若以未償境外債券規模排序，首14大高負債企業全屬內房企業，恒大未償境外債規模最大，達192億美元。

佳兆業 （01638） 、融創中國 （01918） 分別排行第二、第三，涉及116億美元、77.6億美元，目前惠譽予它們評級展望為穩定或正面，暫未有重大下調降級風險。

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融創中國澄清從未向政府提交求助報告，可見【下一頁】

佳兆業「三道紅線」全達標，可見【下一頁】

惠譽指出，年初至今累計有12次涉及「高息50」的評級下調行動，為前12個月的兩倍。惠譽續指，至9月底，「高息50」的未償跨境債券規模達1210億美元，規模與去年底相同，有機會是近7年來首次境外債券規模未有擴大。

該行表示，「高息50」企業有26億美元債券於今年第4季到期，而明年到期債券規模將大增至282億美元，為歷年新高，2023年將會進一步擴至287億美元，當中恒大到期債券分別佔2022年、23年的22%和20%。

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編輯：麥德銘