  • 31°C
香港時間 : 20211006日 (三) 11:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】惠譽：亞太垃圾債融資成本單季大增1.2厘　50家高債息企業面降級風險

股市 17:24 2021/10/05

分享：

【內房危機】惠譽：亞太垃圾債融資成本單季大增1.2厘　50家高債息企業面降級風險

內房債務危機從中國恒大 （03333） 蔓延至其他內房股，國際評級機構近期連番下調內房股評級。惠譽（Fitch Ratings）最新分析指，中國恒大債務風波在第三季不斷擴大，拖累亞太區非投資級別債券（俗稱垃圾債）母企的融資成本，上季升至7.5厘，較前一季度6.3厘大增。惠譽預期，由該行組合的「企業債高息50」，在第4季將繼續面對評級下跌風險。

惠譽「高息50」的企業中，19家來自中國內地住宅物業發展商。若以未償境外債券規模排序，首14大高負債企業全屬內房企業，恒大未償境外債規模最大，達192億美元。

佳兆業 （01638） 、融創中國 （01918） 分別排行第二、第三，涉及116億美元、77.6億美元，目前惠譽予它們評級展望為穩定或正面，暫未有重大下調降級風險。

圖看彭博早前評論10大高危內房股

    點擊圖片放大
    +8
    +7

融創中國澄清從未向政府提交求助報告，可見【下一頁】

佳兆業「三道紅線」全達標，可見【下一頁】

惠譽指出，年初至今累計有12次涉及「高息50」的評級下調行動，為前12個月的兩倍。惠譽續指，至9月底，「高息50」的未償跨境債券規模達1210億美元，規模與去年底相同，有機會是近7年來首次境外債券規模未有擴大。

該行表示，「高息50」企業有26億美元債券於今年第4季到期，而明年到期債券規模將大增至282億美元，為歷年新高，2023年將會進一步擴至287億美元，當中恒大到期債券分別佔2022年、23年的22%和20%。

相關文章：

【內房危機】恒大後花樣年再爆違約　富力、融創齊跌一成　

【花樣年1777】碧桂園服務跌近3%　未收花樣年7億人幣到期欠款、已質押目標股份

【花樣年1777】「曾慶紅侄女」掌舵　花樣年：未還到期票據金額約16億元

【恒大3333】中國恒大、恒大物業開市前停牌　恒大物業︰待刊可能全面要約公司股份公告

編輯：麥德銘

港股 惠譽 評級機構 國企內房股 民企內房股 佳兆業集團（01638） 中國恒大（03333） 融創中國（01918）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【花樣年1777】「曾慶紅侄女」掌舵　花樣年：未還到期票據金額約16億元、「絕不放棄責任」（第二版）
【花樣年1777】「曾慶紅侄女」掌舵　花樣年：未還到期票據金額約16億元、「絕不放棄責任」（第二版）
【恒指夜期+ADR】阿里美股較港高3%　恒指夜期升218點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股較港高3%　恒指夜期升218點（不斷更新）
【港元定存】港元定存最高息5.5厘 大跌市資金急覓避風港
【港元定存】港元定存最高息5.5厘 大跌市資金急覓避風港
【內房危機】恒大後花樣年再爆違約　富力、融創齊跌一成　
【內房危機】恒大後花樣年再爆違約　富力、融創齊跌一成　
【美股收市】服務業數據佳 道指彈311點 納指漲1.3%
【美股收市】服務業數據佳 道指彈311點 納指漲1.3%
【滙豐HSBC】滙豐推25元月費零佣買港美A股　上半年千禧新客大增三成　
【滙豐HSBC】滙豐推25元月費零佣買港美A股　上半年千禧新客大增三成　