▲ 【高息股攻略】油價創7年新高 中海油逾6厘息或有重估空間

石油出口國組織及其盟友（OPEC+）周一堅持現有「漸進」增產策略，紐約期油創7年來新高。「三桶油」今早齊上，中石油 （00857） 率先創兩年高位，中海油 （00883） 繼續在9元關遇阻，仍未創52周新高，但股息率逾6厘，有追落後潛力。

本欄於9月23日發表【高息股攻略】中石油股息率7厘值得憧憬，中石油當日收報3.79元，隨著油價造好，今股價再升7.6%，收報3.97元，創兩年高位。

中海油歷來股息及估值水平：

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中海油股價在9元遇阻，最新股息率為6.14厘，高於5年平均5.55厘。彭博數據顯示，未來12個月預測市盈率（PE）不足5倍，亦低於5年歷史平均水平7.8倍；市帳率（PB）不足0.8倍，為5年來較低水平。

興業證券：予中海油目標價12.75元

興業證券早前發布10月薦股組合，其中看好中海油。該行指，需求復甦將推動油氣行業和油服行業的景氣度持續提升，疊加行業龍頭的高成長性，以及回A對提振估值的催化，建議關注中海油。

該行指，據行業最新情況，假設2021至23年布油均價為62、63、64美元，預計中海油同期淨利潤將達677、747、848億元，予公司目標價12.75元，對應2021年1倍PB，維持「買入」評級。

摩通：有進一步重估可能性

摩通亦予中海油目標價11元，指中海油將在上交所上市，集資最多350億人幣，意味其A股潛在上市價格約13.5元人幣，或6.8倍2022年市盈率。摩通指，中海油有一流的上游成本控制能力，現有海上石油業務與海上風電場的協同效應，滿足中國對不再生能源的需求，加上有穩健自由現金流和股息，指該股或有進一步重估的可能性。

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記者：區嘉俊