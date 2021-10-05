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【航運股】富瑞料運費將回落　降中遠海控及東方海外評級大削目標價　

股市 16:35 2021/10/05

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富瑞下調中遠海控 （01919） 及東方海外 （00316） 評級及目標價，兩股今日先跌後隨大市回穩。富瑞指，運費面對多重壓力，因此對貨櫃航運板塊持「減持」看法。富瑞預期，隨著船舶運力供應緊張舒緩、能源短缺持續至明年等因素，航運股股價將進一步回落。

富瑞指出，內地能源短缺的情況已經影響到內地工廠產出，更差的是，目前正值旺季，聖誕節交付今年將提早至 10 月中旬至10月下旬，原因是由於港口擁堵和卡車運輸短缺，導致行程需要更多時間。隨著聖誕旺季結束，目前「不惜一切代價運輸」戰略將會改變。

富瑞指出，目前運費包括高額保費附加費，該行稱聽到附加費已經開始減少，相信未來會受壓。

富瑞決定調低中遠海控評級，由「買入」調低至「持有」，大削目標價44%至12.3元；並將東方海外評級由「買入」降至「跑輸大市」，目標價由206元降至100元。

中遠海控今日曾跌逾6%後倒升，全日收11.3元，升3.1%；東方海外今日曾跌8%，低見111.3元，全日收報122元。

相關文章：【高息航運股】東方海外股息率逾29厘　未來3年能否維持？

航運股再跌過已轉勢　勿心雄撈底博反彈│東方海外、太平洋航運、中遠海控、海豐國際全線跌

 

 

港股 買入 東方海外（00316） 中遠海控（01919）
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