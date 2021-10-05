【人幣定存】半年人幣定存息最高2.8厘 大小行齊加息搶存

▲ 招商永隆今天加3個月人民幣定存0.15厘，新報2.7厘，跟一年期看齊。

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今天（10月5日）再有兩間中小行加人民幣定期存款息，包括招商永隆兩招齊發，調升半年及1年人幣定存年息0.1厘，新息率分別報2.6厘及2.7厘。此外，招商永隆又把另一快閃優惠的6個月期人幣定存急降門檻，由10萬元（人民幣，下同）驟降五成至僅須5萬元，但特惠息維持2.75厘。同日華僑永亨更兩連加，把3個月期人幣定存年息累升0.2厘，新報2.1厘。專家預期，大小行在亂市下鬥搶避險資金，令吸存戰激鬥連場，日日有加息。

單以10月開局僅5天，已有7行追趕加息快車道，包括富邦昨天（4日）勁加3個月、半年到一年期人幣定存年息0.3厘，新息率齊報2.8厘，頓變上述3存期的破頂息。

港元定存最高息5.5厘【下一頁】

最矚目的是，甚至連發鈔行也全面加息，渣打驟加1個月期人幣定存年息0.2厘至1.2厘。信銀國際則調高3個月人幣短存年息0.2厘，新報2.7厘；建行亞洲也微升3個月人幣定存年息0.08厘、至2.48厘。

此外，恒生 （00011） 更率先於上周五（1日）拉開戰幔，大加7天人幣定存年息2厘，新息率至12厘，一躍而成冠絕全城的息率。

此外，比併分行較多的傳統銀行，渣打驟加3個月至半年期人幣定存年息0.3厘，新息率齊報1.8厘，一年期息率亦調升0.2厘至1.7厘，在發鈔行中頓變最高，滙豐（HSBC）以上3存期年息為1.3厘，中銀香港 （02388） 則為1.5厘。不過，以上3行息率仍不及另一中資大行工銀亞洲的2.4厘。渣打另設6個月人幣定存年息2.3厘，須網上渠道參與。

日圓定存息最高2厘【下一頁】

另方面，大新 （02356） 、大眾銀行及星展卻於昨天減息。

另一邊廂，信銀國際延長7天人民幣定存年息10.8厘的期限，由原本於上周四（9月30日）止，現順延至另行通告。由即日起，客戶經inMotion動感銀行，以港元或美元兌換的新資金，在分行敘做人民幣定期存款，最低存款額為1萬元人民幣，1個月享3.8厘優惠年息，7天年息為10.8厘。

而參考今天離岸人民幣3個月到一年拆息仍高企在3.2厘，反觀，無論是3個月、半年及一年的人幣定期存款，高息王皆為富邦的2.8厘，凸顯同業在牌面上未至於蝕本搶存。而富邦一個月年息也有4.88厘，在相同存期亦居首。而美國財政懸崖於10月18日是死線，分析料未來10多天兩黨爭拗多，遂令游資熱錢急覓防守資產避險，人民幣挾持息差優勢而受捧。

大新高級經濟師溫嘉煒回應本報查詢料，由現時至今年底料在岸價兌美元的高低位介乎6.3到6.6上落。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪