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【職場熱話】 港人工作範圍涵蓋3個部門 四年人工卻只加300 網民：真當了你是奴工

理財智慧 17:20 2021/10/05

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不知道大家在職場裏有沒有遇過不公平的待遇或遭到無理解僱呢？近日有網民於網上討論區發文，指自己經已在某一公司工作了四年，因為平日要處理很多與其職位不符的工作，所以工作量十分大，但人工卻沒怎麼加，最近他竟然因為公司一句要裁員，便遭到了無理解僱，因而感到十分無奈。

樓主經歷:

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【職場熱話】 兩間公司各有優缺點   打工仔選工感兩難    網民： 一定不選美容行業  下一頁

 

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人，指「4年來人工只加了300，但竟然不是你炒他，要檢討一下了。」，「出來工作，記得做多少東西便要收多少人工。」，也有人，指「這間公司要炒人卻又不想補錢讓人離開，開它的名字吧！」，「萬4一個月，真當了你是奴工。」。

另有網民指，「你餘下來的日子甚麼也不要做，只是坐便好了，4年的工作經驗，人工最少要有萬7元，而且要有行政主任的名銜。」。

 

同場加映: 【iM會客室】24000失而復得 哪板塊可安心持有？

 

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責任編輯：關海儀

 

 

 

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