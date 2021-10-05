▲ 【恒大3333】星展香港：對恒大零貸款 主要集中在國企、央企

星展香港董事總經理兼企業及機構銀行總監張建生表示，該行對內房放貸策略審慎，貸款集中在國企、央企身上，沒有對恒大 （03333） 的貸款。大部份該行有提供貸款的內房企業都符合「三條紅線」要求，少數即使未達標亦非常接近，而該行對內房上下游企業的貸款亦有限。

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中小企新增貸款仍較疫情差一成

香港業務方面，星展香港中小企貸款首八個月按年增長40%至50%，當中六成用於新業務拓展。不過，他亦坦言，業務仍未完全從疫情恢復，中小企新增貸款額較2019年仍相差約一成。

他指出，環球經濟逐步恢復正常，貿易中小企業務在首季已開始反彈，而本地零售亦因疫情放緩而在第二、三季出現起色。他對未來12至18個月中小企貸款增長感樂觀，料明年中小企貸款可錄15%至20%增長，回到2019年水平。

金管局多次延長「還息不還本」計劃，張建生稱，申請計劃的客戶逐步減少，反映中小企業務有改善，現時數目僅為最初推出時的兩成至三成，主要為旅遊及跨境運輸業中小企。他又指，該行一直有關注客戶的信貸質素，形容撥備情況遠優於年初估計。

至於整體企業銀行業務，張建生稱今年首八個月貸款增長達單位數，預期隨着經濟進一步復甦，明年增速可加快至雙位數。

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編輯：謝智聰