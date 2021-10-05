疑遭恒大拖欠佣金　美聯入稟追逾4700萬

中國恒大（03333）近日屢壞消息，就連在港銷售的樓盤也受牽連，早前市傳銀行拒批恒大旗下新盤的樓花按揭。及至近日，美聯及旗下港置入稟高等法院，向恒大追討銷逾4,700萬元佣金，兼要求恒大付利息及訟費。

入稟狀指，美聯及旗下香港置業，與恒大有關公司簽訂協議，承諾完成兩個住宅項目（恆大．睿峰、恒大·珺瓏灣）代理銷售後，可以獲得1%佣金，並於完成交易後支付，但恒大未有如期支付全數金額。

美聯入稟狀指，集團協助恒大賣出30個「恆大．睿峰」單位，恒大須於上月向其支付逾487萬元佣金，惟恒大最終僅支付約7萬元。此外，美聯協助恒大賣出337伙「恒大·珺瓏灣」單位，恒大原須支付約3,975萬元佣金，惟只繳付約540萬元，拖欠約3,435萬元。

香港置業入稟狀則指，該行協助恒大銷售「恒大·睿峰」31個單位，應獲約460萬元佣金，惟恒大只繳付約30萬元，拖欠約430萬元；而「恒大·珺瓏灣」則賣出31伙，應獲約464萬元佣金，惟恒大只繳付約60萬元，拖欠約404萬元。

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