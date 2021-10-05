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【施政報告2021】本港房屋土地為《施政報告》重點 惟具體疫情紓困措施將不再提及

理財智慧 17:16 2021/10/05

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特首林鄭月娥周三（6日）將會發表任內最後一份《施政報告》，她表示，報告繼續沿用天藍色為封面顏色，並稱自己及團隊亦十分重視這份報告，又指現時市民最關心的議題莫過於房屋和士地供應，報告不會再提及處理針對新冠疫情而引發並需要支援的措施，若有需要的話，將會由各司局長提出。

【施政報告】新地提出6項土地房屋供應建議 稱釋放10%綠化地帶即可建120萬公屋單位：【下一頁

她指，《施政報告》內容將總結本屆政府4年多的工作、900多項政策落實情況，今年《施政報告》也會聚焦未來、提及重要的經濟議題、如何融入國家發展大局；她又表示，今年在「十四五」規劃中對香的支持是前所未有地豐富，包括「八大中心」；亦繼續在粵澳大灣區發展中扮演一個重要角色；近日亦公布了前海的擴區方案和橫琴的粵澳深度合作區方案，這些也會為香港帶來無限機遇。

林鄭月娥提到本港失業率，指本港目前的情況非常好，失業率由7.2%逐步下降至4.7%，她相信下次公布的數據會更低，很多行業尤其餐飲業都開始請不到人手，6至8月勞工處的私營機構空缺有9.6萬個，比去年同期上升69%，形容情況令人振奮。

【周末好去處】12大打卡點逐一細看！FriendsWithYou充氣裝置進駐西九文化區藝術公園兼大玩AR體驗：【下一頁

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責任編輯：潘曉豐

前海 紓困措施 疫情 公屋 經濟 失業 大灣區 西九文化區 香港 林鄭月娥
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