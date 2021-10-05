【電子消費券情報】利園推「秋日購物尊貴獎賞」推出多個消費回贈 更有機會享有7,000元電子優惠券

電子消費券於上周五(10月1日)派發，為刺激消費，不少商場都推出消費優惠。利園區於推出「Rewards in Style -秋日購物尊貴獎賞」，於10月1日至17日期間推出豐厚消費回贈，更有機會享有高達7,000元電子優惠券。除了電子優惠券外，亦送上額外品味生活禮遇，有機會獲得Coffee Pass、Cocktail Pass、美酒或蟹宴美食券等。

為了讓市民購得更盡興及一站式買齊時尚服飾及美妝好物，利園區由10月1日至17日期間推出秋日尊貴消費回贈，於利園區內消費滿指定金額，即尊享高達7,000元電子購物優惠禮券，可於下次購物時以優惠價置入最新款式。其次，利園區特意送上Coffee Pass，只要憑即日電子貨幣消費滿2,000元，當中並包括最少1張利園區指定時尚服飾商戶消費即可換領。此外，只要憑即日電子貨幣消費滿3,000元，當中並包括最少1張利園區指定時尚服飾商戶消費即可換領Cocktail Pass。

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利園區秋日尊貴消費禮遇換領詳情：

換領日期： 2021年10月1至17日 (換完即止)

換領時間： 上午11時至晚上10時30分

換領地點: 利園一期地下、希慎廣場一樓及利舞臺廣場一樓的禮賓部

即日電子貨幣消費(最多2張機印單據正本) 電子優惠禮券組合總值 指定商戶 額外禮遇 2000元+ 100元 利園區指定時尚服飾及運動用品商戶 Coffee Pass 3000元+ 150元 利園區指定時尚服飾及運動用品商戶 Cocktail Pass 20000元+ 1000元 利園區商戶(特定商戶除外) 精選Sake或Gin一支 100000元+ 7000元 利園區商戶(特定商戶除外) 大閘蟹禮券

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責任編輯：羅浩濂