【職場熱話】求職者到慈善機構面試 未受聘請經被要求參與會議 網民：做法不合理

不知道大家有沒有試過在入職前，公司便經已要求你參與他們的會議呢？近日有網民於網上討論區發文，指自己在未獲聘請通知時，經已被那所機構的主席要求與其同事一同開會，而此舉使樓主大感不解，認為在未表明會取錄前便要求一同開會的做法十分不合理。

樓主經歷:

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【職場熱話】同事送「紅色炸彈」 港女遲疑應否出席 網民：曾試過不去之後被人針對 【下一頁】

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人，指「 做過3間慈善機構，怕怕！」，「試過進了第2輪面試時，他叫我準備一份20分鐘的計劃書。」，也有人，指「慈善機構只是徒有虛名，不要被名字感動到你。」，「做過一次慈善機構，以後不會再捐款。」。

另有網民，指「慈善機構只是懂得肥上瘦下，捐款只是為了養他們的高層，只有做高層或是做到老員工，日子才會好過些。」。

同場加映：【iM會客室】24000失而復得 哪板塊可安心持有？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：關海儀



