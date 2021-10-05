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【職場熱話】求職者到慈善機構面試 未受聘請經被要求參與會議 網民：做法不合理

理財智慧 17:21 2021/10/05

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不知道大家有沒有試過在入職前，公司便經已要求你參與他們的會議呢？近日有網民於網上討論區發文，指自己在未獲聘請通知時，經已被那所機構的主席要求與其同事一同開會，而此舉使樓主大感不解，認為在未表明會取錄前便要求一同開會的做法十分不合理。

樓主經歷:

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【職場熱話】同事送「紅色炸彈」 港女遲疑應否出席   網民：曾試過不去之後被人針對 【下一頁

 

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人，指「 做過3間慈善機構，怕怕！」，「試過進了第2輪面試時，他叫我準備一份20分鐘的計劃書。」，也有人，指「慈善機構只是徒有虛名，不要被名字感動到你。」，「做過一次慈善機構，以後不會再捐款。」。

另有網民，指「慈善機構只是懂得肥上瘦下，捐款只是為了養他們的高層，只有做高層或是做到老員工，日子才會好過些。」。

 

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責任編輯：關海儀

 

 

 

 


 

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