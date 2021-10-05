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【Apple Watch】蘋果公布Apple Watch Series 7開賣日期　售$3,199起

科技 16:22 2021/10/05

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新一代Apple Watch的最大賣點是屏幕面積比上一代增加20%，更設有41mm、45mm 兩種錶殻，售價為$3,199起。（Apple）

蘋果（Apple）上月在發布會上宣布推出Apple Watch Series 7，惟當時僅表示Apple Watch Series 7會在秋季登場。終在今（5日）蘋果正式宣布，新一代Apple Watch將於香港時間本周五（8日）接受訂購，並在10月15日正式開售，售價為$3,199起。

【iPhone 13】DXOMARK評測iPhone 13 Pro相機 錄影表現出乎意料？

新一代新一代Apple Watch的最大賣點是屏幕面積比上一代增加20%，更設有41mm、45mm 兩種錶殻。功能方面，Apple Watch Sereis 7屬「小改款」，除了加入全新QWERTY鍵盤，其屏幕面積比上一代的Series 6增加20%，亦備有41mm、45mm兩種錶殻選擇，且採用窄邊框設計、更大的亮度，外觀更接近傳統手錶。

Apple Watch Series 7 鋁合金版有午夜暗色、星光色、綠色、全新藍色與紅色5種配色。（Apple）

【iOS15】蘋果iOS 15推更新 修復iPhone 13解鎖問題

Apple Watch7的機身也更為堅固耐刮，並加入IP6X防塵機制，可保持50米的防水等級。電量方面，Series 7充電一次即可提供18小時的電池使用時間，同時充電速度亦快33%。不過手錶其他部份包括處理效能、續航、心率和血氧感測器皆與前代相近，錶帶也可繼續延用。

至於顏色方面，Apple Watch Series 7 鋁合金版有午夜暗色、星光色、綠色、全新藍色與紅色5種配色；不鏽鋼版則有銀色、石墨色與金色；另外亦有Apple Watch Edition的鈦金屬及太空黑鈦金屬錶殼可供選擇。Apple Watch Nike與Apple Watch Hermès也隨著Series 7上市，推出新的專屬錶帶和錶面。

【iPhone 13】拆解iPhone 13 物料成本價比上代微增4%

記者：廖淑瑩

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