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【電子書閱讀器】Kobo全新閱讀器登陸香港　支援藍牙裝置

科技 18:30 2021/10/05

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Kobo宣布，全球同步推出最新電子書閱讀器Kobo Sage及Kobo Libra 2，並於本月19日正式在港開賣。

電子書近年成為潮流玩物，電子書品牌樂天Kobo也不斷推出新產品吸客。Kobo宣布，全球同步推出最新電子書閱讀器Kobo Sage及Kobo Libra 2，並於本月19日正式在港開賣。同時Kobo也將於年底前為香港書迷帶來有聲書服務。

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Kobo宣布，兩款機型Kobo Sage及Kobo Libra 2皆首度支援聆聽有聲書，內建藍牙功能，與藍牙耳機或設備配對，即可使用閱讀器聆聽有聲書。其中Kobo Sage搭載1.8GHz四核心處理器，採用8吋E Ink Carta 1200大屏幕，解析度1400X1920（300ppi）。Kobo Libra2則配備7吋E Ink防眩光屏幕，解析度為1264X1680（300ppi），兩款閱讀器皆搭配實體翻頁鍵與屏幕四面旋轉功能，靈敏度更加貼近紙書質感。

Kobo Sage及Kobo Libra 2是首批支援藍牙裝置的Kobo電子書閱讀器，透過配對藍牙無線耳機或設備，就能夠開始聆聽有聲書，並透過翻頁按鈕，即可往前或往後30秒，毋須雙手翻閱書本，用家也可透過屏幕選項按鍵選擇播放速度。此外，用家若想於播放有聲書時節省電源，可以將Kobo Sage或Kobo Libra 2轉至睡眠模式，利用藍牙就裝置操控及調校音量。

兩款機型皆於10月19日同步全球正式開賣。8吋屏幕的Kobo Sage售價為2,299港元，僅有黑色選擇；7吋屏幕的Kobo Libra2，則有黑、白兩色選擇，售價1,699港元。

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責任編輯：曾曉汶

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